نحو 60 ألف سائح يقضون "عيد الفطر" في حلبجة (صور)

شفق نيوز/ كشفت المديرية العامة للسياحة في محافظة حلبجة اليوم الجمعة، عن أعداد السياح والوافدين للمرافئ السياحية في محافظة حلبجة خلال الأيام الثلاثة لعيد الفطر المبارك.

وقالت المديرية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز أن خلال الأيام الثلاثة لعيد الفطر المبارك تم زيارة المرافئ السياحية في محافظة حلبجة (58,862) سائحاً.

وأضافت المديرية في بيانها؛ أنه خلال زيارة هذا العدد الكبير للمحافظة لم ترد أي إرباكات للسياح خلال تواجدهم في المرافئ السياحية في المحافظة.

وثمنت المديرية جهود الفرق السياحية والبلدية والأمنية والمرورية التي عملت بجد وتفانٍ لتقديم الخدمات للسياح والوافدين للمحافظة.

وأعلنت مديرية سياحة السليمانية في وقت سابق دخول أكثر من 75 ألف سائح خلال اليومين الذين سبقا عيد الفطر واول يومين من العيد للمرافئ السياحية في السليمانية.