نحو 30 شخصاً ضحايا الالغام باقليم كوردستان في 2025

شفق نيوز - أربيل

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الألغام في إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن مقتل واصابة 29 شخصا جراء حوادث الألغام في الإقليم خلال العام 2025، والتي كان قد زرعها الجيش العراقي السابق خلال حربه مع إيران في ثمانينيات القرن المنصرم.

وقال رئيس الهيئة جبار مصطفى في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل، ان عدد الحقول التي تم تطهيرها من الألغام بلغت 53 حقلا في اقليم كوردستان خلال العام الماضي.

وأضاف أن أعداد الألغام المضادة للأفراد، والمضادة للدروع التي تمت إزالتها وتدميرها بلغت 2997 لغما، مشيرا الى أن أكثر من مليون شخص استفادوا من حملات التوعية والتعليمات الصادرة من المؤسسة بشأن مخاطر الألغام.

وتابع مصطفى ان عدد ضحايا الالغام لهذا العام 2025 ارتفع بشكل كبير مقارنة بالعام الذي سبقه 2024، مردفا بالقول: قد سجلنا 18 حادث انفجار في مناطق مختلفة من اقليم كوردستان، وفي تلك الحوادث أصيب 17 شخصا، و12 آخرين لقوا مصرعهم، وفي العام 2024 سلجنا مصرع اربعة أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح.