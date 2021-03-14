نحو 22 ألف أسرة نازحة ترغب بالاندماج في المجتمع بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ اكدت وزير الهجرة والمهجرين في الحكومة العراقية إيفان فائق، يوم الأحد، وجود تدخل سياسي بملف النازحين، مشيرة إلى أن 22 ألف أسرة نازحة تريد الاندماج في المجتمع الكوردي بالسليمانية.

وقالت فائق في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ السليمانية هفال ابو بكر لعرض نتائج الاجتماعات التي تخص عودة النازحين وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إننا "نشكر محافظ السليمانية لتعاونه مع وزارة الهجرة بإيجاد حلول مشتركة وبرنامج بتشجيع عودة النازحين الى مناطقهم بأسرع وقت ,وهي بادرة انسانية قبل ان تكون سياسية, ونشكر هذه الضيافة الكريمة للنازحين لمدة 6 سنوات".

وأضافت أن "برنامجنا هو إيجاد بيئة ملائمة لهم من توفير سكن وخدمات وأمن وفرص عمل"، مشيرة إلى "رغبة للنازحين بالعودة لكنها بحاجة آلية عمل للعودة الى مناطقهم بعد توفير الأجواء الملائمة للعيش".

وتابعت فائق، أن "هناك 26 مخيما موجودا في اقليم كوردستان وهناك 38 الف عائلة نازحة في اقليم كوردستان في المخيمات وهناك 22 الف أسرة تريد الاندماج في المجتمع الكوردي في السليمانية ونحن نشجع ذلك".

وأكدت وزيرة الهجرة أن "هناك تدخلات سياسية كبيرة وضغوطا على ملف النزوح ولكنه سيحل انسانيا وليس سياسيا"، لافتة إلى "استغلال بعض الجهات لهذا الملف من خلال اطراف عند عودة بعض النازحين الى مناطقهم".

وأوضحت "نريد من حكومة الاقليم دعم النازحين والعودة الطوعية للنازحين , لان اغلب المحافظات اغلقت الملف"، مبينة أن "استغلال النازحين انتخابيا مرفوض ويجب ان يكون هناك دعم بين الحكومتين لأن لا يسيس اصواتهم".

من جانبه قال محافظ السليمانية هفال ابو بكر، إن "النازحين ضيوف في محافظتنا ونحن فتحنا ابواب ضيافتنا لهم وهم من يقررون العودة الى مناطقهم , بعد توفير مستلزمات الحياة فيها".

وأضاف "تمنياتنا ان لا يبقى في العراق شيء اسمه نازح , وهناك مبالغ رصدت الى النازحين منذ 2014 بقيت منها 800 مليون دينار وسنعمل على تخصيصها لخدمة النازحين".