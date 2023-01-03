نحو 20 ألف مواطن هاجروا من إقليم كوردستان إلى أوروبا في العام 2022

شفق نيوز/ أعلنت جمعية المهاجرين العائدين من أوروبا في أنحاء إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن قرابة 20 ألف مواطن من الإقليم هاجروا إلى دول الإتحاد الأوروبي خلال العام 2022.

وقال رئيس الجمعية بكر علي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن ان 19 ألفا و200 مواطن من إقليم كوردستان قد هاجروا إلى الاتحاد أوروبا عن طريق السواحل التركية وعن طريق الحدود البيلاروسية.

وأشار إلى تسجيل عدة ظواهر للحصول على تأشيرة الدخول منها بمقابل مالي، وكما هو منتشر بشكل ملحوظ الحصول على تأشيرة الدخول البوسنية، مبينا أن المواطنين قصدوا دول الاتحاد الأوروبي عبر هذه الطرق.

وتابع علي بالقول إن 2300 شخص من سكان إدارة منطقة "رابرين" المستقلة من مجموع المواطنين المهاجرين من إقليم كوردستان إلى أوروبا، واصفا منطقة "رابرين" بأن لها حصة "الاسد في الهجرة"، والتكبد بالخسائر البشرية بين صفوف المهاجرين.

ونوه إلى أن 29 مواطنا وغالبيتهم من فئة الشباب لقوا حتفهم خلال محاولة الهجرة لأوروبا في العام 2022 من بينهم 7 اشخاص من سكنة ادارة منطقة رابرين، مضيفا "قد تمكنا من اعادة جثث بعضهم، وأن جزءاً منهم مفقودون ومجهولو المصير ونبذل الجهود مع حكومة الاقليم لإعادة جثثهم".