نحو 100 حالة اختناق.. العاصفة الترابية تصل إقليم كوردستان

شفق نيوز/ امتدت العاصفة الترابية، من وسط العراق لتصل لإقليم كوردستان، مسجلة إصابات كثيرة بالاختناق وإنعدام للرؤية.

ففي أربيل، رصد مراسل وكالة شفق نيوز، العاصفة الترابية التي غطت سماء المدينة بالكامل، وحجبت الرؤية، وذلك مرت بمدن الوسط وتسببت بعشرات حالات الاختناق.

وإلى السليمانية، فقد أفاد مراسل الوكالة، أن العاصفة الترابية غطت سماء المدينة، وتسبب بحالات اختناق، ودفعت المواطنين إلى غلق الأبواب والنوافذ وارتداء "الكمامات".

وفي كركوك، بين مسؤول إعلام دائرة صحة كركوك، سامان يابه، لوكالة شفق نيوز، أن "مستشفيات كركوك استقبلت حتى مساء اليوم 96 حالة اختناق بسبب العاصفة، وتنوّعت الحالات بين الطفيفة والمتوسطة، وقد تم تقديم العلاج المناسب للمصابين".

وأضاف أن الفرق الطبية في حالة طوارئ، داعيًا المواطنين إلى التزام منازلهم قدر الإمكان، خاصة ممن يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.

وفي السياق نفسه، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، أن المنطقة شهدت تساقطًا للأمطار الخفيفة إلى المتوسطة تزامنًا مع العاصفة الترابية، ما ساهم جزئيًا في تقليل كثافة الغبار.