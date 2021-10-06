نحو 10 آلاف طفل مصابون بالعوق الذهني في أربيل

شفق نيوز/ جرت صباح اليوم الأربعاء في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان مراسيم افتتاح مركز لمعالجة الأسنان خاص بذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت هزين طلعت سامان المشرفة على مركز هيلينا لمعالجة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال المراسم: نحن بحاجة الى مثل هذه المراكز لأن لدينا حاليا في حدود محافظة أربيل 10 آلاف طفل من المصابين بالعوق الذهني، وهم بحاجة الى تقديم العلاجات الطبية لهم في جميع المجالات من بينها الأسنان.

كما أشارت إلى المركز بحاجة الى توسعة اكثر من ناحية تأمين الأجهزة وأيضا الكوادر المتخصصة لانه يقدم العلاجات الطبية لجميع أطفال كوردستان من ذوي الاحتياجات الخاصة.

هذا وشارك في مراسيم الافتتاح كل من محافظ أربيل اوميد خوشناو ومدير عامة الصحة دلوفان جلال.