نحو مليوني سائح زاروا دهوك في العام 2025

شفق نيوز- دهوك

أعلنت دائرة سياحة محافظة دهوك، يوم الخميس، عن إستقبال المحافظة 1.7 مليون سائح في العام 2025، مشيرا إلى أن أكثر من 50 ألفا زاروا المحافظة خلال رأس السنة فقط.

وقال المتحدث باسم دائرة السياحة، شمال جعفر، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد السياح الذين زاروا المحافظة خلال العام 2025 بلغ نحو مليون و700 ألف سائح، فيما قام ما بين 350 إلى 400 ألف منهم بالمبيت في الفنادق وأماكن الإيواء السياحي داخل المحافظة"، مبينا أن "المحافظة سجلت أيضا إقبالا ملحوظا خلال عطلة رأس السنة، حيث استقبلت دهوك أكثر من 50 ألف سائح وزائر خلال الفترة من 20 من الشهر ولغاية نهاية العام".

وفيما يخص الخطط المستقبلية لعام 2026، أوضح جعفر، أن "المدير العام الجديد للسياحة في دهوك باشر، منذ تسلمه مهامه، بعقد اجتماعات موسعة مع جميع أقسام المديرية للاطلاع على احتياجات كل قسم، كما عقد لقاءات مع رابطتي الفنادق والمطاعم، ورابطة الشركات السياحية، وعدد من أصحاب المرافق السياحية، بهدف تشخيص المعوقات ووضع حلول عملية".

وحول أسباب عزوف بعض السياح عن المبيت في الفنادق، قال جعفر، إن "هناك مشاريع سياحية قائمة ويجري العمل على تطويرها"، لافتا إلى أن "طبيعة محافظة دهوك تختلف عن بقية محافظات العراق وحتى عن مدن إقليم كوردستان من حيث الأجواء والطبيعة".

وأشار جعفر إلى أن "تساقط الثلوج خلال عطلة رأس السنة هذا العام على أغلب مناطق المحافظة شكّل عاملا جذابا للسياح أيضا"، مؤكدا أن "السياح الوافدين إلى دهوك يأتون من مختلف المناطق، وأن الغالبية منهم من محافظات الوسط والجنوب، فضلا عن أعداد من محافظات إقليم كوردستان، مثل السليمانية وأربيل وكركوك".