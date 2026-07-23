نحو ألفي نزيل بقضايا المخدرات و539 محكوماً بالإعدام في سجون كوردستان

شفق نيوز- السليمانية

كشف المدير العام للإصلاحيات في إقليم كوردستان، إحسان عبد الرحمن، يوم الخميس، أن السجون الإصلاحية في الإقليم تضم حالياً 6200 نزيل موزعين على ستة سجون، بينهم 1985 محكوماً بقضايا المخدرات و539 بالإعدام، فيما أشار إلى مواصلة تنفيذ برامج تعليمية وتأهيلية واجتماعية داخل المؤسسات الإصلاحية.

وقال عبد الرحمن، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "السجون الإصلاحية استقبلت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 4094 سجيناً، في حين أُطلق سراح 3535 سجيناً خلال الفترة نفسها".

وأوضح أن "534 نزيلاً يواصلون دراستهم في مراحل تعليمية مختلفة أثناء فترة محكوميتهم، فيما يعمل 411 نزيلاً في المطابخ والحدائق ضمن برامج الإصلاح والتأهيل المعتمدة داخل السجون".

وأشار إلى أن "الإصلاحيات منحت 161 إجازة للمحكومين، كما نظمت 3880 لقاءً شرعياً بين النزلاء وأزواجهم"، لافتاً إلى أنه "لم تُسجل أي حالة طلاق بين المستفيدين من هذا النظام، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً على نجاح البرنامج في الحفاظ على الروابط الأسرية".

وتابع عبد الرحمن أن "مديرية الإصلاحيات افتتحت 238 دورة تدريبية للعاملين داخل السجون، كما تم إطلاق سراح 676 محكوماً وفق نظام الإفراج المشروط".

وبيّن أن "التعاون مع اتحاد علماء الدين في كوردستان أسفر عن إقامة 73 محاضرة دينية داخل السجون، إلى جانب إرسال 394 باحثاً اجتماعياً لحضور محاكمات المحكومين والموقوفين ومتابعة أوضاعهم".

وفي ملف المخدرات، أكد عبد الرحمن أن "الإجراءات الأمنية المشددة داخل جميع السجون الإصلاحية تمنع إدخال أي مواد مخدرة"، مشيراً إلى أن "السجون مزودة بأجهزة متطورة وتخضع الزيارات لإجراءات تدقيق صارمة".