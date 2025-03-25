نحو تريليون دينار .. بغداد تستكمل إجراءات تمويل رواتب اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، أن جميع الإجراءات المتعلقة بتمويل رواتب شهر آذار قد اكتملت.

ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة، ستقوم وزارة المالية في الحكومة الاتحادية بتحويل مبلغ (954،880،467،779) دينار، كتمويل لرواتب الموظفين والمتقاعدين في الإقليم.

وأشار البيان إلى أن المبلغ سيُودع يوم غد في الحساب المصرفي الخاص بوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان لدى الفرع الرئيس للبنك المركزي العراقي في أربيل.

وذكرت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، يوم الأحد الماضي، أنها وبالتعاون مع دائرة الموازنة والمحاسبة في وزارة المالية الاتحادية، وصلا الى المراحل النهائية لإطلاق التمويل الخاص لرواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم لشهر آذار/مارس الجاري.