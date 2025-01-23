"نحن محاصرون".. الجانب الآخر من القصف التركي على المواقع العمّالية بدهوك (صور)

شفق نيوز/ تعاني منطقة نهيلي الواقعة على سفح جبل مطل على قضاء العمادية شمال محافظة دهوك، من آثار الصراع المسلح بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي المستمر منذ إطلاق العملية العسكرية التركية "المخلب" في أبريل/نيسان 2022 لاستهداف عناصر "العمالي" المختبئين في كهوف ومغارات سلسلة جبل متين.

ويؤكد مختار قرية كوهرزي في محافظة دهوك، أحمد سعد الله، أن "استمرار هذا الوضع سيجبر أهالي القرى المجاورة مثل (بلافة، وكوهرزي، وسركلي، وبرجي) على مغادرة قراهم كما حدث في المناطق الأخرى التي تضررت بفعل القصف التركي والصراع المستمر".

ويضيف سعد الله في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "مواطني هذه القرى يعانون يومياً لعدم القدرة على الوصول إلى مزارعهم والاعتناء بمواشيهم في ظل القصف العشوائي الذي يستهدف أحياناً حتى داخل القرى".

بدوره، يشير أحد سكان المنطقة يدعى شار أمين برجي، إلى أن "القصف التركي تسبب في تدمير آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والغابات المحيطة بالقرى".

ويتابع برجي حديثه لوكالة شفق نيوز: "نحن محاصرون في قريتنا لا يمكننا المغادرة أو العمل، وبات الوضع لا يحتمل، لذلك نطالب من الجهات المعنية بالتدخل لايجاد حل جذري لهذه الأزمة".