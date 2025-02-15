نيجيرفان بارزاني يلتقي الشيباني ويؤكد ضرورة المشاركة الكوردية في مستقبل سوريا

شفق نيوز/ التقى رئيس اقليم كوردستان نێجیرفان بارزاني، السبت، بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ميونيخ للأمن.

ونقل بيان صدر عن رئاسة الاقليم، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن الرئيس بارزاني أكد خلال الاجتماع على مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في كل من سوريا والعراق، مشيراً إلى أهمية تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن الاجتماع تناول أيضًا أوضاع المكونات في سوريا، وشدد على ضرورة حماية حقوق هذه المكونات وضمان مشاركتها في بناء مستقبل البلاد.

وأكد الرئيس بارزاني أيضًا على أهمية تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والتفاهم والعمل المشترك بين كافة الأطراف، مشددًا على حماية حقوق الشعب الكوردي وجميع المكونات في سوريا.

من جانبه، جدد الوزير السوري أسعد الشيباني التزام بلاده بتحقيق الاستقرار في سوريا، معبراً عن رغبة سوريا في تعزيز العلاقات مع العراق وإقليم كوردستان.

وأكد الشيباني أيضًا على أهمية العمل المشترك لتعميق التعاون بين الجانبين لمواجهة التحديات الإقليمية.

وبحسب البيان، ناقش الجانبان الأوضاع الإقليمية والتحديات المشتركة، وأوضحا أهمية تعزيز آليات التعاون المستقبلية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.