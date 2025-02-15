نيجيرفان بارزاني يبحث تعزيز العلاقات مع بلغاريا وتسيير رحلات مباشرة إلى يريفان

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، رغبة الإقليم في توسيع علاقاته مع بلغاريا، بالإضافة إلى التباحث بشأن تسيير رحلات جوية مباشرة بين أربيل ويريفان عاصمة أرمينيا.

وأوضحت رئاسة إقليم كوردستان في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أنه في إطار جدول أعمال الرئيس بارزاني ضمن مؤتمر ميونيخ للأمن، التقى، ظهر اليوم، مع الرئيس البلغاري رومين راديف، وتم خلال الاجتماع مناقشة العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع بلغاريا، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الاقتصادي، بالإضافة إلى التباحث حول الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة.

وأكَّد الرئيس نێجیرڤان بارزاني على أهمية توسيع علاقات إقليم كوردستان مع بلغاريا، مشيدًا بالدور الفاعل لبلغاريا ضمن إطار التحالف الدولي في مواجهة الإرهاب.

وأكد بارزاني، ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات بين الطرفين.

من جانبه، أبدى الرئيس البلغاري رومين راديف استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان، مشيرًا إلى أهمية التعاون في مجالي الأمن والاقتصاد، كما سلط الضوء على الدور الكبير الذي يلعبه إقليم كوردستان في ترسيخ الاستقرار في العراق والمنطقة.

وفي بيان لاحق، أشارت رئاسة الإقليم إلى أن الرئيس نێچیرڤان بارزاني قد التقى اليوم، في إطار اليوم الثاني من مؤتمر ميونيخ للأمن، برئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان.

وقد تم خلال هذا الاجتماع مناقشة العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع أرمينيا، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد، الثقافة، والعمل والتجارة.

وأكد الرئيس بارزاني خلال الاجتماع رغبة إقليم كوردستان في توسيع علاقاته مع أرمينيا، مشددًا على أن هناك العديد من المجالات التي يمكن للطرفين التعاون فيها، خاصة في القطاعات التي تخدم مصلحة الجانبين.

كما تطرق الجانبان إلى إمكانية تسيير رحلات جوية مباشرة بين هولير (أربيل) ويريفان.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن رغبة أرمينيا في توطيد علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان، مشيدًا بدور الإقليم كنموذج للتعايش والاستقرار في المنطقة.

كما تم التطرق إلى الأوضاع السياسية والأمنية في الشرق الأوسط وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.