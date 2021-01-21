"نجمع الألوان".. معرض تشكيلي في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ بمشاركة اكثر من 160 رساماً تشكيلياً شاباً، افتتح في قاعة المعرض الوطني في مدينة السليمانية، الخميس، معرض للرسم التشكيلي عرض خلالها 220 لوحة من مختلف المدارس الفنية.

وقال شهاب الفيلي مدير مجموعة باران الفنية لوكالة شفق نيوز إن "المعرض الى تشجيع الشباب وإخراج رؤيتهم الفنية من خلال البصمات على اللوحات من الوان ومواضيع تهدف الى صقل الفن في خيالاته".

وأضاف أن "المعرض يشارك فيه تشكيليون من مختلف الاعمار ومن مدن السليمانية وحلبجة واربيل ودهوك وكركوك"، مشيراً إلى أن "المعرض بادرة فنية اقامتها مجموعة باران، وكروب الطاقة الفنية، ومركز هاتناو للفنون".