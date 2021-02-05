نجل مسؤول حزبي يتسبب بصدام مسلح في السليمانية

شفق نيوز/ تسبب نجل عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني قادر عزيز، الجمعة، بصدام مسلح في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان دون وقوع إصابات بشرية.

وأصدر المكتب الإعلامي لعزيز بياناً ورد لوكالة شفق نيوز، أوضح فيه ملابسات الحادث، معرباً عن أسفه لتحويل الحادث إلى موضوع سياسي.

وقال البيان إن نجله آلان دخل في شجار مع ضابط في لواء حماية السليمانية، إلا أنه تم فض الشجار.

وتابع بالقول، إنه أثناء عودة نجله آلان إلى البيت، حصل إطلاق نار بين أفراد حمايته (قادر عزيز) وأفراد حماية ضابط لواء حماية السليمانية، دون وقوع إصابات.

وأشار إلى أن رئاسة الاتحاد الوطني حققت في الحادث مع جهار الأمن الداخلي (الاسايش)، معرباً عن أسفه لتحويل الحادث إلى موضوع سياسي من قبل بعض القنوات الإعلامية.