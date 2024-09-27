نجلا نوشيروان مصطفى يغلقان مقر "گردي زەرگەتە" لمنع خلافات حزبية

شفق نيوز/ أعلن چیا، ونماي، نجلا مؤسسة حركة التغيير الكوردية الراحل نوشيروان مصطفى، يوم الجمعة، عن غلق مقر الحركة التي تضم أيضاً قبر أباهما، منعاً لحدوث أي توتر جزبي.

وجاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تم التطرق خلال الأيام الماضية عن إقامة مراسم تكريمية لعمر سيد علي، الذي يعد واحداً من المناضلين ورفاق الراحل نوشيروان مصطفى، لكن في نفس الوقت، داخل أعضاء المجلس الوطني للحركة، تم الحديث عن تعيين خلف لزعامة الحركة في نفس المراسم، أي أن يتم اتخاذ قرار بشأن مستقبل الحركة خلال هذه المناسبة".

وأضاف "هذا الأمر أثار قلقاً كبيراً بين عدد كبير من أعضاء كلا الفريقين، المناصرين لذلك، والرافضين له الذين يرون أنه انتهاكاً واضحاً للنظام الداخلي لحركة التغيير".

وأكد نجلا نوشيروان مصطفى "من أجل ألا تتفاقم هذه الأزمات ويزداد الوضع سوءاً، ومنعاً لأي خلافات أو انقسامات غير مرغوب فيها، يجب أن يعلق العمل داخل (گردي زەرگەتە) -مقر الحركة وقبر مؤسسها-، التي هي ملك لكل التيارات والمناصرين، مؤقتاً، كما يجب أن تتخذ كل التدابير اللازمة لحماية ضريح والدنا الراحل نوشيروان مصطفى".

وأضافا "بصفتنا مناصرين لحركة التغيير، نؤكد دعمنا الكامل للنظام الداخلي للحركة. لذلك، وبناءً على طلب غالبية أعضاء المجلس الوطني، وهو أعلى سلطة في اتخاذ القرارات داخل الحركة، ومنعاً لأي توتر أو خلاف بالقرب من ضريح والدنا، من الأفضل تعليق العمل في مقر الحركة مؤقت لفترة محددة إلى أن تهدأ الأوضاع".

وطلبا من الجميع، في حال وجود أي خلافات، أن تُحل من خلال الحوار الهادئ والمسؤول وداخل إطار النظام الداخلي لحركة التغيير، وعندها يمكن البدء مرة أخرى بالعمل المشترك في جو من التفاهم والوحدة.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "چيا نوشيروان مصطفى قام بتوجيه قواته إلى مقر الحركة في وأغلق المدخل الرئيسي باستخدام حواجز خرسانية".

وأشارت إلى أن "هذا التصعيد جاء على خلفية صراع داخلي بين أنصار دانا أحمد مجيد وعمر سعيد علي، إذ يعارض چيا نوشيروان مصطفى تسليم الصلاحيات لدانا أحمد مجيد".

وتشهد الأوضاع داخل الحركة حالة من الانقسام، حيث أن بعض الأعضاء والمرشحين يدعمون مجيدا، بينما يقف الآخرون إلى جانب نجلا مصطفى.

وفي رسالة وجهها چيا نوشيروان مصطفى إلى كل من دانا أحمد مجيد وعمر سعيد علي، أكد أن مقر الحركة في "گردي زەرگەتە" ليس ملكاً لهما، مطالباً بإقامة مراسم تسليم المسؤوليات في مكان آخر وبتعيين مسؤول جديد يمثل الحركة.

وتأتي هذه الأحداث ضمن سلسلة من التوترات الداخلية التي تشهدها حركة التغيير، والتي تأسست على يد الراحل نوشيروان مصطفى.