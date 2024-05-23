"إنجاز تاريخي".. أول كوردي يعتلي أعلى قمة جبلية في العالم (صور)

شفق نيوز/ نجح رجل الأعمال الكوردي المقيم في سويسرا، دادفان يوسف، في تحقيق "إنجاز تاريخي" بوصوله إلى قمة جبل إيفرست ليصبح بذلك أول كوردي يتسلق أعلى قمة في العالم.

وقال محفوظ محمد، أحد المقربين من دادفان يوسف، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الرحلة استغرقت 63 يوماً أنفق خلالها دادفان يوسف 400 ألف دولار من حسابه الخاص لتحقيق هذا الحلم".

وأضاف محمد أن "دادفان يوسف هو أول شخص من إقليم كوردستان والعراق يصل إلى قمة جبل إيفرست".

يشار إلى أن دادفان يوسف هو من أهالي قرية "زريزة" التابعة لقضاء باتيفا في إدارة زاخو المستقلة شمالي محافظة دهوك، ويعيش الآن في سويسرا، وهذا الإنجاز ليس فقط فخراً لدادفان يوسف شخصياً، بل أيضاً لإقليم كوردستان حيث يُظهر الإرادة القوية والإصرار على تحدي الصعاب.