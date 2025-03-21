نجاح خطة "نوروز" في السليمانية دون حوادث

شفق نيوز/ أعلن قائممقام السليمانية، آوات محمد، مساء الجمعة، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بعيد نوروز، مشيدًا بتعاون المواطنين مع القوات الأمنية لضمان أجواء احتفالية آمنة.

وأوضح محمد، في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الجهات المختصة وضعت خطة أمنية محكمة لتأمين أماكن الاحتفال بعيد نوروز، وقد تم تنفيذها بكفاءة، مما ساهم في حماية المحتفلين في مختلف مناطق المدينة".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية باشرت بتنفيذ الخطة قبل أيام، مع التركيز على تسهيل حركة المواطنين، وتعزيز الانتشار الأمني في الساحات العامة والمناطق الترفيهية، إضافة إلى تكثيف الدوريات في أماكن التجمعات".

وأكد محمد، مساهمة الدوائر الخدمية في تقديم التسهيلات اللازمة للمحتفلين، معرباً عن شكره لأهالي السليمانية على التزامهم بالتعليمات الأمنية، متمنيًا لهم مزيدًا من الأعياد والأفراح.

وأقام تحالف "متسلقو الجبال" في السليمانية، المؤلف من أكثر من 60 مجموعة تسلق، أمس الخميس، فعالية استثنائية احتفالًا بأعياد نوروز وذكرى تأسيس مدينة السليمانية، حيث أشعل المشاركون 241 شعلة على قمم جبال گوزه وسط حضور جماهيري واسع.

وشهدت الفعالية، مشاركة واسعة من محبي الطبيعة ومتسلقي الجبال، الذين حملوا المشاعل وصعدوا إلى القمم في مشهد جسّد التلاحم المجتمعي والارتباط بالأرض. كما أشار محمد إلى أن التحالف يهدف من خلال هذه الأنشطة إلى نشر ثقافة تسلق الجبال، والتوعية بالحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى الاحتفاء بالمناسبات القومية بأسلوب يعكس التراث الكوردي.

ويعتبر عيد نوروز اليوم الأول للعام الشمس الكوردي الجديد، واليوم التاسع لشهر آذار/ مارس حسب التقويم اليوناني أو اليوم الحادي والعشرين من آذار/ مارس في التقويم الغربي، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل مع النهار يحتفل الشعب الكوردي بهذا اليوم منذ آلاف السنين ويعتبره عيداً قومياً ووطنياً.