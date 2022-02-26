نجاة ناشط مدني من محاولة اغتيال في كرميان

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في مديرية شرطة كرميان بنجاة ناشط مدني من محاولة اغتيال، مساء يوم السبت، في قضاء كلار التابع لإدارة كرميان بإقليم كوردستان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز بان "ثلاثة اشخاص هاجموا الناشط المدني ارام ملا نوري بالسكاكين قرب منزله في قضاء كلار ما اسفر عن اصابته بجروح بعد تدخل المارة وحضور قوات الامن"، مشيرا الى ان "الناشط نجا بعد فرار المهاجمين".

وأضاف ان "الناشط تم نقله للمستشفى لتلقي العلاجات وان حالته جيدة ومستقرة وتجري معالجة جروحه"، مرجحا أن يكون سبب الهجوم النشاط السياسي والمدني للناشط ارام ملا نوري، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث.