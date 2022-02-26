سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نجاة ناشط مدني من محاولة اغتيال في كرميان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-26T20:51:37+0000
نجاة ناشط مدني من محاولة اغتيال في كرميان

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في مديرية شرطة كرميان بنجاة ناشط مدني من محاولة اغتيال، مساء يوم السبت، في قضاء كلار التابع لإدارة كرميان بإقليم كوردستان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز بان "ثلاثة اشخاص هاجموا الناشط المدني ارام ملا نوري بالسكاكين قرب منزله في قضاء كلار ما اسفر عن اصابته بجروح بعد تدخل المارة وحضور قوات الامن"، مشيرا الى ان "الناشط نجا بعد فرار المهاجمين".

وأضاف ان "الناشط تم نقله للمستشفى لتلقي العلاجات وان حالته جيدة ومستقرة وتجري معالجة جروحه"، مرجحا أن يكون سبب الهجوم النشاط السياسي والمدني للناشط ارام ملا نوري، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث.

related

ارتفاع حصيلة الهجوم على "گـرمیان" لـ5 قتلى احدهم قتلت القاعدة وداعش اباه وشقيقه

Date: 2019-08-01 08:18:48
ارتفاع حصيلة الهجوم على "گـرمیان" لـ5 قتلى احدهم قتلت القاعدة وداعش اباه وشقيقه

ايران وكوردستان يعتزمان تطوير منفذ برويزخان

Date: 2019-08-27 18:00:45
ايران وكوردستان يعتزمان تطوير منفذ برويزخان

مصدر: مقتل ثلاثة عناصر من الـPKK في هجوم جبل "متين" بدهوك

Date: 2021-06-05 11:10:38
مصدر: مقتل ثلاثة عناصر من الـPKK في هجوم جبل "متين" بدهوك

صاعقة رعدية تقتل راعياً في إقليم كوردستان

Date: 2020-11-07 08:54:26
صاعقة رعدية تقتل راعياً في إقليم كوردستان

إصابة عناصر من قوات البيشمركة بحادث سير في إقليم كوردستان

Date: 2021-11-06 11:06:58
إصابة عناصر من قوات البيشمركة بحادث سير في إقليم كوردستان

الجفاف يُلحق اضراراً بـ160 الف دونم من الأراضي الزراعية في منطقة بإقليم كوردستان

Date: 2021-04-23 13:01:28
الجفاف يُلحق اضراراً بـ160 الف دونم من الأراضي الزراعية في منطقة بإقليم كوردستان

خلال عام.. اسايش گرميان تطيح بـ279 مطلوباً بتهم مختلفة أبرزها الإرهاب والمخدرات

Date: 2021-12-22 10:49:03
خلال عام.. اسايش گرميان تطيح بـ279 مطلوباً بتهم مختلفة أبرزها الإرهاب والمخدرات

عملية سرقة تنتهي باصابة منفذيها بجروح بعد مطاردتهم في منطقة بإقليم كوردستان

Date: 2021-08-19 10:11:34
عملية سرقة تنتهي باصابة منفذيها بجروح بعد مطاردتهم في منطقة بإقليم كوردستان