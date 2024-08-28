نجاة مسؤول محلي من محاولة اغتيال شرق دهوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بتعرض سيارة رئيس بلدية قضاء "شيخان" خالد نرمو لإطلاق نار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بان رئيس البلدية لم يصب باذى جراء الحادث.

وبهذا الصدد أكد خالد نرمو رئيس بلدية قضاء شيخان لوكالة شفق نيوز انه تم اطلاق النار عليه اليوم في وسط مركز القضاء حيث أصابت عدة رصاصات سيارته.

وأضاف، أن الشخص الذي أطلق النار كان يريد القيام بعمل غير قانوني والاستيلاء على قطعة ارض، مستدركا القول: لكنني لم اسمح له بذلك لذا أطلق النار عليّ.

وأشار نرمو ايضا الى انه قدم شكوى ضد مطلق النار.

في غضون ذلك افاد مصدر امني للوكالة، بأن شرطة قضاء شيخان ألقت القبض على اثنين من منفذي إطلاق النار، مشيراً ان مشاكل اجتماعية تربط بين مدير البلدية ومنفذين اطلاق النار فضلاً عن كونه كان يؤدي مهام عمله برفع التجاوزات.

يعد قضاء شيخان ضمن المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد ويتبع اداريا محافظة نينوى، لكنه يخضع حاليا لسيطرة اقليم كوردستان وتحديدا ضمن محافظة دهوك.