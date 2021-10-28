نجاة قيادي كوردي بارز من محاولة اغتيال بالسمّ

شفق نيوز/ كشف الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الخميس، عن نجاة القيادي البارز في الحزب ملا بختيار من محاولة اغتيال.

وقال مسؤول في الاتحاد طلب عدم الإشارة لاسمه خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إن الوضع الصحي تدهور بشكل مفاجئ لملا بختيار، لينقل على الفور إلى إحدى مستشفيات برلين الألمانية لمعاينة حالته، حيث أظهرت التقارير والفحص الطبي تناول ملا بختيار مادة سمّية قاتلة".

وأضاف أن الكادر الطبي الذي يشرف على ملا بختيار أكد أنه يسيطر على الوضع الصحي للقيادي الكوردي، وأنه آخذ بالاستقرار.

ومنذ تموز يوليو 2021 برز صراع الأجنحة داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني مع قيام بافل طالباني بالإطاحة بشريكه في قيادة الحزب، لاهور شيخ جنكي طالباني، وإعلان نفسه رئيساً للحزب.

وتصاعد التوتر بعد أن اتهمت قيادة الاتحاد للاهور طالباني بزرع جاسوس في بيت بافل، وأن محاولةً لقتل الأخير بالسم قد حصلت إثر ذلك.