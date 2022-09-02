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نجاة طبيب وزوجته من هجوم مسلح في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-02T12:53:47+0000
نجاة طبيب وزوجته من هجوم مسلح في أربيل

شفق نيوز/ تعرض طبيب وزوجته في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، الى اطلاق نار في وقت متأخر من ليلة أمس.

وكشف الدكتور لقمان نانكلي الذي يعمل طبيبا اخصائيا في امراض السرطان لوكالة شفق نيوز، أنه "تعرض هو وزوجته لاطلاق نار الليلة الماضية من قبل ثلاثة اشخاص عند التجول في شارع 40 وسط المدينة".

واضاف ان "المهاجمين الثلاثة لاذوا بالفرار بعد اطلاق عدد من العيارات النارية باتجاهي انا و زوجتي لكنها لحسن الحظ لم نصب بأذى".

بدوره قال المتحدث باسم شرطة اربيل هوكر عزيز لوكالة شفق نيوز، إن "الشرطة على علم بهذا الهجوم الذي حصل الليلة الماضية لكن الطبيب لم يقم بتسجيل اي شكوى وعند التسجيل سنقوم بالعمل على القضية واجراء التحقيقات اللازمة".

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