نتيجة أولية.. الديمقراطي الكوردستاني يتخطى حاجز المليون صوت في الإقليم

شفق نيوز- أربيل

أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، عن تخطي الحزب الديمقراطي حاجز المليون صوت، كنتيجة أولية، في الاقتراع العام، فيما هنأ رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني بهذا الفوز.

وقال بارزاني، في تغريدة له على حسابه الرسمي في منصة "أكس"، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "أصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني تجاوزت حاجز المليون صوت، ومن المتوقع أن تزداد في النتائج النهائية، بفضل موقف وإرادة مواطني إقليم كوردستان وأعضاء الحزب".

ووفقاً للتغريدة، تقدّم رئيس حكومة كوردستان بالتهاني إلى "قائد شعبنا الرئيس بارزاني (الزعيم الكوردي مسعود بارزاني)، كما أهنئ أخي العزيز والغالي كاك نيجيرفان (رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني) بمناسبة إعلان تجاوز المليون صوت، وأتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع قيادة الحزب وأعضائه ومؤيديه، أهنئ كذلك جميع أبناء كوردستان، إنه انتصار كبير في مسيرة الديمقراطية، مبارك لجميع أبناء الشعب العراقي".

وأضاف: "سنواصل بخطى أقوى وعزيمة أكبر خدمةً لجميع أبناء كوردستان ووطننا، نحو بلد أكثر استقراراً وازدهاراً".

وكانت مدن إقليم كوردستان، شاركت في عملية الاقتراع العام التي جرت في انتخابات مجلس النواب العراقي 2025، وسط مشاركة مرتفعة نسبياً من قبل مواطني مدن الإقليم.