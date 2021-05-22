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إنتشال جثة مراهق من نهر في أربيل وطفل يلقى حتفه بسقوطه من ظهر حصان بدهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-22T10:54:07+0000
إنتشال جثة مراهق من نهر في أربيل وطفل يلقى حتفه بسقوطه من ظهر حصان بدهوك

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني في قضاء سوران شمالي أربيل يوم السبت بانتشال جثة مراهق بعد اربعة أيام على غرقه في نهر خلان - بياو.

وقال مسؤول الإعلام الدفاع المدني في سوران بيار مجيد في بيان اليوم، إنه ليلة أمس انتشلت فرق الإنقاذ جثمان "سورجي محمد رسول" من النهر المذكور.

وأضاف أن ان هذا المراهق من سكنة قرية "درنبدوك" التابعة لناحية "خليفان" كان قد قدم قبل أربعة للتنزه ليغرق بالنهر وبعد أربعة أيام وطوال بحث متواصل من الفرق واقربائه تم العثور على جثمانه.

ولقي طفل يبلغ من العمر 11 عاما مصرعه صباح اليوم السبت عندما سقط من على ظهر حصان وذلك في ناحية "شيلادزي" في محافظة دهوك.

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