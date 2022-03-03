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إنتشار قوات أمنية على ضفاف الأنهار والبحيرات في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-03T07:43:50+0000
إنتشار قوات أمنية على ضفاف الأنهار والبحيرات في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية، يوم الخميس، عن نشر قواتها على ضفاف البحيرات والأنهار لتنفيذ قرار حظر صيد الأسماك.

وقال مدير اعلام شرطة الغابات والبيئة في السليمانية العميد هيمن كمرخان أفندي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه اعتبارا من يوم 5 من شهر آذار الجاري فإن الصيد محظور بكافة أشكاله، ولهذا الغرض ستتمركز قوات المديرية كافة على ضفاف البحيرات والأنهار، داعيا السكان كافة إلى الالتزام بالتعليمات وخلال هذه المدة لا يقدمون على الصيد بأي شكل من الأشكال.

وأضاف أنه بتاريخ 16 من شهر آذار/مارس سيُسمح بالصيد لكن وفقا للتعليمات، مؤكدا أن الصيد الجائر بأستخدام (الكهرباء، والسُّم، وانواع المتفجرات كافة) محظور في أي وقت وأي زمان، ويواجه المخالفون العقاب.

وسنويا واعتبارا من مطلع شهر آذار/ مارس يتم حظر صيد الأسماك في إقليم كوردستان ولمدة ثلاثة أشهر لأنه هذا الموسم تتكاثر فيه الأسماك.

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