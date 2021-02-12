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إنتحار شرطي مرور ومتسلق جبال شمالي أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-12T07:37:29+0000
إنتحار شرطي مرور ومتسلق جبال شمالي أربيل

شفق نيوز/ اقدم منتسب في شرطة مرور قضاء "سوران" شمالي محافظة أربيل على الانتحار، وفقاً للمقدم شمال ديواري المتحدث باسم شرطة القضاء.

وقال ديواري في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة إن الحادث وقع ليلة أمس عندما انتحر المنتسب المدعو "ميرزا محمد" مواليد 1973 من سكنة حي "شورش" في سوران ولديه خدمة 16 عاماً في شرطة المرور.

ونقل المتحدث عن أسرته القول إن "محمد" اطلق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس ليصاب بجروح شديدة، و بهدف علاجه تم نقله إلى مدينة أربيل ولكنه فارق الحياة.

يشار إلى أن "ميرزا محمد" متزوج وهو أحد أعضاء مجموعة "صوت ولون طبيعة كوردستان" لتسلق الجبال.

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