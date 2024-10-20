نتائج أولية لانتخابات كوردستان.. الحزب الديمقراطي يتصدر والجيل الجديد يزاحم الاتحاد الوطني

شفق نيوز/ تحصلت وكالة شفق نيوز، مساء الأحد، على نتائج الفرز الأولي لانتخابات برلمان كوردستان، عبر أرقام ممثلي الكيانات السياسية داخل مراكز العد والفرز الخاصة.

وبحسب جردة حسابية أولية، فإن الحزب الديمقراطي يتوقع أن يتحصل على أكثر من 40 مقعداً في برلمان كوردستان المتكون من 100 مقعد، بينما تذهب ما يزيد عن 20 مقعداً للاتحاد الوطني، ونحو 17 مقعداً للجيل الجديد.

وفي تفاصيل الأرقام أظهرت النتائج غير الرسمية تقدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعد فرز ما نسبته 80% من الأصوات في أربيل، حيث تحصل على ما يزيد عن 253000 صوت.

وأظهرت النتائج الأولية تنافساً شديداً بين الاتحاد الوطني وحركة الجيل الجديد، حيث تحصل كل منهما على نحو 80 ألف صوت، وفق نتائج الأولية غير الرسمية في مراكز اقتراع أربيل.

كما تحصل الاتحاد الإسلامي الكوردستاني على نحو 19 ألف صوت، بينما ذهبت 15 ألف صوت لجماعة العدل الكوردستانية، وتحصل ايضاً "تيار الموقف" على أكثر من 12 ألف صوت، وسبعة آلاف لجبهة الشعب، بينما تحصلت حركة التغيير وفق النتائج الأولية في أربيل على نحو 1100 صوت.

وفي محافظة دهوك، وردت لوكالة شفق نيوز، نتائج فرز لأكثر من 70% من الأصوات وفق أرقام الكيانات السياسية، حيث جاء الحزب الديمقراطي أولاً بما يزيد عن 270000، كما تنافس كل من الجيل الجديد والاتحاد الاسلامي الكوردستاني على المركز الثاني وفق النتائج الأولية، بما يزيد عن 30 الفاً لكل منهما.

كما تحصل الاتحاد الوطني على نحو 19 الفاً، وفق الأرقام الأولية.

وفي محافظة السليمانية، جاءت النتائج الأولية وفق أرقام الكيانات السياسية لما نسبته 70% من الفرز الأولي، تحصل الاتحاد الوطني على نحو 190000 صوت، والجيل الجديد على ما يزيد عن 110000، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، على أكثر من 45 الف صوت.

وفي محافظة حلبجة أظهرت النتائج الأولية تحصل الاتحاد الوطني على أكثر من 9 الاف صوت، والاتحاد الاسلامي على أكثر من 6 الاف صوت، والحزب الديمقراطي على أكثر من 4 الاف صوت، والجيل الجديد على ما يزيد عن 3800 صوت، بينما ذهب 3500 صوت إلى جماعة العدل الاسلامية.