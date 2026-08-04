إنتاج 20 صنفاً جديداً من البذور في إقليم كوردستان وتوزيعها على المزارعين

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إنتاج 20 صنفاً جديداً من بذور الحبوب، مؤكدة أنها ستباشر توزيعها على المزارعين بنسبة 2% خلال العام الحالي بهدف تحسين جودة الإنتاج الزراعي.

وقال المدير العام للإرشاد والبحوث الزراعية، نبز رفعت، لوكالة شفق نيوز، إن البذور الجديدة ستوزع عبر المراكز الزراعية في عموم الإقليم، ولا سيما على المزارعين المسجلين الذين يمتلكون أراضي زراعية صالحة لزراعة الحبوب.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى رفع جودة المحاصيل الزراعية، ولهذا أعدت 20 صنفاً جديداً من بذور الحبوب لتوزيعها على الفلاحين وفق النسبة المحددة، مشيراً إلى أن حكومة إقليم كوردستان كانت قد قررت في وقت سابق إعفاء المزارعين من 20% من الرسوم والضرائب المفروضة على البذور، دعماً للقطاع الزراعي.

وفي ما يتعلق بتسويق محصول القمح، أوضح رفعت أن الكميات المتبقية من إنتاج المزارعين، بعد تسلم الحكومة العراقية 400 ألف طن، ستتولى شركتا "قیوان" و"خوشناو" تسلمها.