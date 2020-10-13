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نبش قبر أول مريض توفي بكورونا في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-13T16:47:26+0000
نبش قبر أول مريض توفي بكورونا في كوردستان

شفق نيوز/ نبشت عائلة رجل دين توفي بفيروس كورونا قبره يوم الثلاثاء ونقلت جثمانه من مقبرة خاصة بضحايا فيروس كورونا في السليمانية الى مقبرة عامة تضم عائلته بعد أكثر من ستة اشهر من دفنها.

وكان رجل الدين قد فارق الحياة في الرابع من آذار/مارس الماضي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وهو أول حالة وفاة سجلت بإقليم كوردستان، وقد اكتشفت إصابته بالوباء إثر عودته من إيران.

وقال نائب مدير صحة السليمانية عبد الله سنكاوي لوکالة شفق نیوز، انه تم اصدار الموافقة بنقل الجثة بعد طلب من اهالي الضحیة لنقلە لمقبرة العائلة. 

واضاف سنكاوي انه تم اخراج الجثة، الیوم الاربعاء، تحت اشراف لجنة مختصة تتکون من الجهات الامنیة والطبابة العدلية ومديرية صحة السليمانية واوقاف السلیمانیة وتم نقلها الى مقبرة "سیوان" العامة. 

وتابع انه یحق لأهل الضحیة نقل الجثة المدفونة لأية مقبرة اخری‌ بعد 90 یوما من دفنها في المقبرة الخاصة بفیروس کورونا.


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