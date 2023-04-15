أنباء عن وقوع ضحايا وجرحى بقصف استهدف قرى في بينجوين

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني اليوم السبت، عن استهداف ثلاثة قرى تابعة لقضاء بينجوين مساء اليوم.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه لوكالة شفق نيوز؛ أن القرى الثلاث "كاني ميران و سالياوه و ورياوه" تعرضت إلى قصف بطائرة مسيرة مساء اليوم وأدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

واضاف ان سيارة تم استهدافها كذلك بالعملية ومن المتوقع وقع جرحى وضحايا في داخلها، مشيرا إلى أن السيارةالمستهدفة يتوقع انها تعود لعناصر من حزب العمال الكوردستاني.