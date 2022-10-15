سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نائب يعلن حل مشكلة الدقيق في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-15T09:28:04+0000
نائب يعلن حل مشكلة الدقيق في كوردستان

شفق نيوز/ أكد برلماني عراقي، اليوم السبت، التوصل الى حل لمشكلة حصة محافظات إقليم كوردستان من مادة الدقيق المتأخرة.

وقال النائب بڕيار رشيد، لوكالة شفق نيوز إن "مشكلة حصة الدقيق المتأخرة لمدة شهرين على محافظات الإقليم تم حلها بعد مفاتحة وزير التجارة الاتحادية ومدير عام توزيع المنتجات الغذائية في الوزارة ".

وأضاف رشيد وهو نائب عن محافظة السليمانية، أن "وزارة التجارة الاتحادية سترسل حصة مواطني الإقليم من مادة الدقيق خلال الأيام المقبلة وستستمر بارسال الطحين بصورة متساوية مع محافظات الوسط والجنوب".

ويشكو مواطنو الاقليم من تأخر حصة الطحين المورد اليهم، فيما كانت هناك شكاوى أيضا من نوعيته ما استدعى حضور لجنة برئاسة مدير عام التخطيط في وزارة التجارة الاتحادية، في 17 ايلول 2022، الى السليمانية "واجراء اختبارات لمادة الطحين المتوفرة في مخازن محافظة السليمانية ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري".

وكانت هناك شكاوى سابقة رفعها مواطنون بشأن مفردات السلة الغذائية وابرزها مادة الطحين، وقد اثبتت اللجنة برئاسة مدير عام التخطيط في وزارة التجارة، ابتهال هاشم ، وجود خلل في آلية التوزيع والخزن لمفردات السلة الغذائية في السليمانية وتمت مساءلة الجهات المعنية، فيما قامت وزارة التجارة الكوردستانية بإجراء تحقيق بهذا الموضوع وحاسبت عددا من المقصرين.

related

التعليم الكوردستانية تقبل أكثر من 700 طالب وطالبة من المناطق المتنازع عليها

Date: 2020-12-11 09:33:06
التعليم الكوردستانية تقبل أكثر من 700 طالب وطالبة من المناطق المتنازع عليها

شاويس: على الاتحاد الوطني الكوردستاني ان يراجع مواقفه

Date: 2019-06-01 19:06:26
شاويس: على الاتحاد الوطني الكوردستاني ان يراجع مواقفه

شفاء أكبر معمر من فيروس كورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-08-01 13:07:11
شفاء أكبر معمر من فيروس كورونا في إقليم كوردستان

انخفاض طفيف في درجات الحرارة بإقليم كوردستان

Date: 2022-09-20 07:07:12
انخفاض طفيف في درجات الحرارة بإقليم كوردستان

قصف تركي يودي بحياة ستة عناصر من حزب العمال الكوردستاني في السليمانية

Date: 2020-05-27 14:55:39
قصف تركي يودي بحياة ستة عناصر من حزب العمال الكوردستاني في السليمانية

مصرع طالبين وإصابة آخرين بجروح بحادث مروع في إقليم كوردستان

Date: 2021-09-29 06:14:06
مصرع طالبين وإصابة آخرين بجروح بحادث مروع في إقليم كوردستان

وفد من اقليم كوردستان يرأسه وزير يصل بغداد

Date: 2019-09-23 10:29:05
وفد من اقليم كوردستان يرأسه وزير يصل بغداد

مقتل سائح أجنبي وإصابة آخر بانفجار لغم في اقليم كوردستان

Date: 2022-05-05 18:53:51
مقتل سائح أجنبي وإصابة آخر بانفجار لغم في اقليم كوردستان