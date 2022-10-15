نائب يعلن حل مشكلة الدقيق في كوردستان

شفق نيوز/ أكد برلماني عراقي، اليوم السبت، التوصل الى حل لمشكلة حصة محافظات إقليم كوردستان من مادة الدقيق المتأخرة.

وقال النائب بڕيار رشيد، لوكالة شفق نيوز إن "مشكلة حصة الدقيق المتأخرة لمدة شهرين على محافظات الإقليم تم حلها بعد مفاتحة وزير التجارة الاتحادية ومدير عام توزيع المنتجات الغذائية في الوزارة ".

وأضاف رشيد وهو نائب عن محافظة السليمانية، أن "وزارة التجارة الاتحادية سترسل حصة مواطني الإقليم من مادة الدقيق خلال الأيام المقبلة وستستمر بارسال الطحين بصورة متساوية مع محافظات الوسط والجنوب".

ويشكو مواطنو الاقليم من تأخر حصة الطحين المورد اليهم، فيما كانت هناك شكاوى أيضا من نوعيته ما استدعى حضور لجنة برئاسة مدير عام التخطيط في وزارة التجارة الاتحادية، في 17 ايلول 2022، الى السليمانية "واجراء اختبارات لمادة الطحين المتوفرة في مخازن محافظة السليمانية ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري".

وكانت هناك شكاوى سابقة رفعها مواطنون بشأن مفردات السلة الغذائية وابرزها مادة الطحين، وقد اثبتت اللجنة برئاسة مدير عام التخطيط في وزارة التجارة، ابتهال هاشم ، وجود خلل في آلية التوزيع والخزن لمفردات السلة الغذائية في السليمانية وتمت مساءلة الجهات المعنية، فيما قامت وزارة التجارة الكوردستانية بإجراء تحقيق بهذا الموضوع وحاسبت عددا من المقصرين.