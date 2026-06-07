نائب وزير الخارجية اليوناني: زيارتنا لكوردستان مثمرة ونعمل لتحقيق ازدهار مشترك

شفق نيوز- أربيل

أكد نائب وزير الخارجية اليوناني، هاري ثيوهاريس، يوم الأحد، أن زيارته لإقليم كوردستان تُوجت بنتائج مثمرة، مشدداً على التزام بلاده بتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الإقليم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عقب زيارته لغرفة تجارة وصناعة أربيل، حيث اختتم سلسلة من الاجتماعات الحكومية والتجارية المكثفة التي أجراها على مدار اليومين الماضيين في مدينتي أربيل والسليمانية.

وقال ثيوهاريس في المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "اللقاء مع غرفة التجارة جاء تتويجاً ليومين من الاجتماعات المهمة، والتي جسدت الروابط التاريخية العريقة التي تجمع اليونان وإقليم كوردستان"، مشيراً إلى أن قلعة أربيل التاريخية - باعتبارها أقدم مدينة مأهولة بالسكان في العالم - تمثل رمزاً لهذه العلاقات المتجذرة.

وأضاف المسؤول اليوناني: "سنعمل معاً بلا كلل لضمان توحيد جهود الشركات اليونانية ونظيراتها في كوردستان بمجالي التجارة والاستثمار، بما يضمن تحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين من هذا التعاون".

وختم ثيوهاريس تصريحاته بالقول: "نحن نؤمن بأن الازدهار المشترك هو السبيل لصناعة مستقبل أفضل، وسنواصل جهودنا في هذا المسار لترجمة هذه الرؤية على أرض الواقع".

يُذكر أن زيارة الوفد اليوناني برئاسة ثيوهاريس تأتي في إطار مساعٍ دولية لتعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق استثمارية جديدة في إقليم كوردستان، والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية.