نائب وزير الخارجية التركي يجري جولة في أربيل (صور)

شفق نيوز/ أجرى نائب وزير الخارجية التركية نوح يلماظ، يوم السبت، جولة في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، حيث زار المناطق التاريخية فيها، بعد لقاء جمعه بالمحافظ لبحث التعاون الاقتصادي.

وقال مكتب محافظ أربيل أوميد خوشناو، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظ، وبرفقة آيدن معروف وزير الإقليم لشؤون المكونات، استقبلا نوح يلماظ نائب وزير الخارجية التركي، وأرمان توبجو القنصل العام التركي في أربيل".

وأضاف أن "اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا وإقليم كوردستان، وخاصة في الجانب التجاري، حيث شدد الجانبان على أهمية تطوير التعاون الاقتصادي بين الطرفين".

وتابع "في وقت لاحق، قام الوفد بجولة في سوق القيصرية التاريخي وسط أربيل، وزاروا ضريح السلطان مظفر الدين، ومنارة جولي الشهيرة، حيث اطلعوا على المعالم التراثية في المدينة".

من جهته، أعرب نائب وزير الخارجية التركي عن شكره لمحافظة أربيل على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بأجواء الهدوء والأمن والاستقرار التي تنعم بها عاصمة إقليم كوردستان، وفقا للبيان.