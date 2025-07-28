نائب كوردي يخاطب الرئيس العراقي لإلغاء استحداث قضاء قره تبه (وثيقة)

شفق نيوز- السليمانية

كشف عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية، كاروان يارويس، يوم الاثنين، عن تقديمه مذكرة رسمية إلى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يطالبه فيها بإلغاء قرار استحداث قضاء قره تبه.

وقال يارويس، لوكالة شفق نيوز، إنه "استناداً إلى المادتين 67 و140 من الدستور، وجهت مذكرة إلى رئيس الجمهورية بصفته حامياً للدستور، طالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء قرار استحداث قضاء قره تبه، لما يشكله من مساس بالوضع الديموغرافي والحدود الإدارية للمناطق الكوردستانية المتنازع عليها".

وأشار إلى أنه أطلق خلال الأسبوع الماضي حملة لجمع تواقيع نواب ورؤساء كتل برلمانية، موضحاً أن "المذكرة حظيت بتأييد 105 من أعضاء مجلس النواب، وتم رفعها رسمياً باسم كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى الرئاسات الثلاث ووزارة التخطيط الاتحادية".

وتابع يارويس، قائلاً إن "الجهود أثمرت عن استثناء ناحية كوله‌جو من القرار كخطوة أولى، ونحن مستمرون في العمل لإفشال المخطط بشكل كامل".

وفي وقت سابق، اعتبر عضو مجلس النواب العراقي كاروان يارويس، أن محاولة وزارة التخطيط في الحكومة الاتحادية لتحويل ناحية "قره تبه" إلى قضاء، وإضافة نواحي جبارة وكوكس وكولجو إليه، تمثل مخالفة صريحة للمادة (140) من الدستور العراقي.

وفي الثاني من تموز الجاري، أعلنت وزارة التخطيط العراقية، عن مصادقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، على استحداث قضاء “قره تبه” في محافظة ديالى.

وبحسب بيان الوزراء، فقد أدرج "قضاء قره تبه" المُستحدث تحت الرمز (2109) ضمن دليل الوحدات الإدارية لجمهورية العراق، ويضم ناحيتي، (جبّارة)، التي أُعطيت الرمز (21092)، و(كوكس)، التي أُعطيت الرمز (21093).