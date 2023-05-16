نائب قائد العمليات المشتركة الاتحادية يبين أسباب زيارة السليمانية: توحيد القطعات

شفق نيوز/ أعلن اللواء الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة اليوم الثلاثاء، عن أهداف الزيارة الرسمية لمحافظة السليمانية، مؤكدا أن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة هي توحيد القطعات كون الأهداف والمصير هو واحد، في إشارة إلى تواجد قليل لمفارز داعش في مناطق الاهتمام المشترك.

وقال اللواء الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ أن هدف الزيارة هو لمناقشة وديمومة التنسيق المشترك على الأرض وتبادل المعلومات، وتنفيذ الخطط المتعلقة بتفعيل اللجان ذات العلاقة والتعاون المستمر على كافة المستويات وتعزيز الأمن في مناطق الاهتمام المشترك وتطوير القطعات العسكرية.

واضاف انه وبحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة يجب توحيد جميع القطعات العسكرية كون المصير والهدف هو واحد ومشترك.

وعن تواجد عناصر تنظيم داعش بين نائب قائد العمليات المشتركة، أن للتنظيم بقايا مفارز قليلة جدا في مناطق الاهتمام المشترك سواء في قاطع ديالى يقابلها المحور الثاني والثالث أو في قاطع طوزخورماتو، يقابلها المحور الثالث من قطعات قوات (70) للبيشمركة، أو في كركوك المحور الرابع، مؤكدا أن الامور تسير بشكلها الصحيح والمرسوم في إشارة إلى جني ثمار التعاون المشترك.

واختتم المحمداوي حديثه قائلا "ان طموحنا أكبر في هذا التعاون بأن يكون هدفنا واحد".

وبدوره بين قائد قوات (70) لقوات البيشمركة مصطفى جاور رش ان الاجتماع هو لتعزيز التعاون المشترك وتطوير هذا التعاون وكنا بحاجة إلى أن تكون قدراتنا موحدة ضد الأعداء وهذا يتطلب عمل مشترك.

واضاف اننا عقدنا في الفترة الماضي اجتماعات أخرى متمنيا أن ينصب هذا الاجتماع في خدمة البلد وتطبيق ما هو علينا من واجبات.

ووصل صباح اليوم الثلاثاء وفد عسكري اتحادي من وزارة الدفاع الاتحادية ووفد من قوات التحالف إلى مدينة السليمانية لبحث التعاون العسكري المشترك.

وقال مراسل شفق نيوز في السليمانية أن الوفد العسكري حضر إلى مقر قيادة قوات 70 بحضور أعضاء من المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني و قيادات في قوات 70 للبيشمركة وقوات حماية السليمانية.

وأضاف أنه من المقرر مناقشة العمل المشتركة في مناطق التماس في محافظة ديالى وكركوك وقضية تشكيل اللوائين المشتركين في مناطق التماس بين قوات الجيش الاتحادي وقوات البيشمركة.