نائب في برلمان كوردستان يكشف حجم الفساد في منافذ الإقليم

شفق نيوز/ كشف النائب في برلمان إقليم كوردستان عمر كولبي، يوم الاحد، عن حجم هدر الأموال الحقيقية في جمارك المنافذ الحدودية والتي وصلت الى 70% من إيراداتها المتحققة شهريا.

وقال كولبي في مؤتمر صحفي عقده في مكتب برلمان كوردستان في السليمانية وحضره مراسل وكالة شفق نيوز ، إن "الجمارك في المنافذ تتعرض لاستنزاف الأموال بسبب الشركات المسيطرة عليها من قبل الجهات المتنفذة التي تتيح للأحزاب الفساد".

وأشار إلى "عدم وجود نظام متقدم في ادارة الجمارك والعفو الجمركي والحيل الجمركية وعدم تطبيق القوانين والتعليمات كما هي"، موضحا أن "عدد الشركات العاملة في الجمارك يصل الى 13 شركة تعمل على جميع منافذ الاقليم بدون مراقبة من قبل الحكومة".

وتابع كولبي "يتعين على الحكومة اتخاذ موقف جدي حيال هذا الامر , حيث تم كشف ارقام كبيرة بالهدر وصلت الى 190 مليار دينار شهريا من قبل تلك الشركات ولا تصل الى خزينة الدولة".

وبين أن "ديوان الرقابة المالية في الاقليم ليس لديه تقرير سنوي للإيرادات في الجمارك المنافذ وهو ما سبب العجز المالي في الخزينة المالية للحكومة والتي اثرت على عدم استطاعتها تأمين رواتب الموظفين وتنفيذ المشاريع الخدمية للمواطن".

يشار الى ان هناك 9 منافذ حدودية في اقليم كوردستان مع ايران وتركيا منها 5 دولية و 4 غير رسمية.