نائب في برلمان كوردستان يعلن تعرضه لمحاولة اغتيال ويكشف تفاصيل شجار مسلح مع عناصر مجمع سكني

شفق نيوز/ كشف النائب في برلمان كوردستان هاوري ملا ستار، يوم الاثنين، تفاصيل الشجار المسلح الذي اندلع بين حمايته وعناصر إحدى المجمعات السكنية في السليمانية ، مؤكدا انه تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة.

وقال هاوري ملا ستار خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في السليمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز، "يوم أمس تعرض عناصر من حمايتي لاعتداء مسلح من قبل عناصر في مجمع (دايك) السكني في السليمانية وأدى ذلك إلى إصابة اثنين من الحماية أحدهما بحالة خطرة".

واضاف ان "العملية كانت مدبرة من قبل ادارة ذلك المجمع والهدف منها الاطاحة بي حيث تعرض عناصر حمايتي مع دخولهم للمجمع لاطلاقات نارية من جهتين الأولى نتوقع انها تابعة لجهة متنفذة وكانت مدربة والثانية هي تابعة لإدارة المجمع".

واشار هاوري الى ان "عناصر من حمايات المجمع كانوا ينتظرون خروجه من منزله في إحدى العمارات لاستهدافه"، مؤكداً ان "قوات الاسايش ألقت القبض على سبعة من حمايات المجمع الذين كانوا يختبئون في المرافق الصحية والحمامات وهم يحملون الاسلحة".

وعن أسباب الاستهداف قال النائب هاوري، إنه "لا علم له باي أسباب لكن ادارة المجمع تدعي انني طلبت تخفيض سعر الشقة التي امتلكها في مجمعهم وهذا غير صحيح ، مبينا انه "تعرض لمحاولات ابتزاز إلكتروني في الفترة الماضية".

واشار النائب إلى أن "الكثير من المستثمرين هنا في السليمانية وكذلك في كرميان وأربيل ودهوك لديهم نفوذ وسلطة مؤثرة".

و اعلن مصدر صحي يوم امس الأحد إصابة مواطنين اثنين نتيجة شجار مسلح بالقرب من إحدى المجمعات السكنية وسط السليمانية .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشجار نشب ظهر اليوم أمام مجمع ( مدينة الام السكني ) واستمر لـ(20) دقيقة بين أفراد من المجمع قيد التنفيذ وجهات لم يسميها".

واضاف ان "الشجار المسلح تسبب بإصابة مواطنين اثنين تم نقلهم للمستشفى".