نائب عن السليمانية "يُكذّب" تصريحات الجيل الجديد: الكتلة الكوردية لم تعلم بحملة تعويض موظفي الاقليم

شفق نيوز/ وصف النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، مثنى امين، يوم الاثنين، تصريحات نواب حراك الجيل الجديد بخصوص عدم توقيع نواب أربع كتل كوردية في البرلمان الاتحادية على طلب لتعويض الرواتب المدخرة لموظفي اقليم كوردستان، بأنها "كذب وافتراء".

وقال امين في تسجيل مصور نشره في صفحته الرسمية في فيسبوك، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "ادعاءات نواب حراك الجيل الجديد بأن نواب الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني والجماعة الإسلامية الكوردستانية والاتحاد الإسلامي الكوردستاني، لم يشاركوا بحملة التواقيع الخاصة بتعويض موظفي الاقليم من قبل الحكومة الاتحادية، كذب وافتراء، إذ أن اغلب النواب الكورد لم يكونوا على علم بجمع التوقيع والاغلب عرف عن طريق وسائل الإعلام".

وأكد ان "جميع النواب الكورد هم مع إعادة حقوق موظفي الاقليم، وادعاءات نواب الجيل الجديد لا تنطلي على مواطني الاقليم، وهناك أهداف سياسية خلفها".

وكانت رئيسة كتلة حراك الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي، سروة عبد الواحد، اعلنت عن قيامها بجمع تواقيع نواب المجلس بشأن تعويض موظفي اقليم كوردستان عن فترة ادخار رواتبهم في فترة الازمة المالية، مشيرة الى عدم مشاركة النواب الكورد عن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية في حملة التواقيع.