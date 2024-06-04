نائب عن السليمانية: لا تعيينات ولا ترفيعات لموظفي الإقليم في الموازنة الاتحادية

شفق نيوز/ كشف عضو في مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية يوم الثلاثاء، عن مصير ترفيعات وعلاوات موظفي اقليم كوردستان ووضعها ضمن موازنة البلاد للعام 2024.

وقال النائب سوران عمر خلال بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "ترفيعات موظفي إقليم كوردستان لم تدرج في جداول موازنة 2024، وكذلك التعيين لأي فئات للإقليم لن يتم".

وأضاف أن إرسال الرواتب من قبل بغداد وفق قرار المحكمة الاتحادية مرتبط بتسليم الإيرادات الداخلية والتوطين، وحكومة الإقليم لم تباشر بعد بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بهذا الصدد".

وصوت مجلس النواب العراقي، يوم أمس الاثنين، على جداول الموازنة العامة للعام الحالي 2024.

وشهدت ساعات ما قبل التصويت جدالا داخل اللجنة المالية النيابية، حيث تم التصويت لمرتين على جداول الموازنة بسبب الخلافات.

تبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.

وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار.

وقال السوداني، إن تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت 10.633 تريليونات دينار في عام 2023، وموّلنا 3.333 تريليونات، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات، والباقي من التخصيص 7.333 تريليونات دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات.