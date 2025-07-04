نائب عن السليمانية: تحويل قرتبة إلى قضاء انتهاك للمادة 140 من الدستور

شفق نيوز - السليمانية

رفض النائب في البرلمان العراقي، عن محافظة السليمانية ، كاروان يار ويس، يوم الجمعة، قرار وزارة التخطيط في الحكومة الاتحادية بشأن تحويل ناحية قرتبة إلى قضاء، وضم نواحي جبارة وكوكس وكولجو إلى هذا التشكيل الإداري الجديد، واصفًا إياه بأنه "انتهاك دستوري صريح للمادة 140 من الدستور العراقي".

وقال يار ويس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "محاولة وزارة التخطيط الاتحادية بتحويل ناحية قرتبة في محافظة ديالى إلى قضاء، وإضافة النواحي المذكورة إليه، تمثل مخالفة دستورية واضحة، كون تلك المناطق مشمولة بأحكام المادة 140 التي تحظر التغيير الإداري والجغرافي لحين تطبيق نص المادة بالكامل".

وأوضح أن "القرار الأخير يعيد إلى الأذهان سياسة التلاعب بالحدود التي تبناها النظام البعثي البائد خلال حملات التعريب"، مضيفًا أن "الحديث عن دستورية تحويل قرتبة إلى قضاء، يجب أن يُقابله الاعتراف بدستورية عودة أقضية كلار وكفري وجمجمال إلى محافظة كركوك، إذ أن تلك الأقضية كانت قد انتُزعت من كركوك في إطار سياسات التغيير الديمغرافي".

وطالب النائب الكردي رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بـ"التحرك العاجل لوقف هذا القرار غير الدستوري"، داعيًا في الوقت ذاته رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤوليته الدستورية بوصفه "الضامن الأول للدستور"، والعمل على إيقاف هذا الإجراء الذي يهدد التوازن الإداري في المناطق المتنازع عليها.

وشدد يار ويس على أن "المغزى الحقيقي من هذا القرار هو الاستمرار في نهج التعريب والترحيل، في وقت كان يتعين على الحكومات المتعاقبة تنفيذ المادة 140 لا انتهاكها"، محذرًا من تبعات المساس بالحدود الإدارية للمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم.