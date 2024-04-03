نائب عن الديمقراطي يستبعد إجراء انتخابات برلمان كوردستان: ستحدث مشاكل كبيرة

شفق نيوز/ استبعد النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ماجد شنكالي، اليوم الأربعاء، اجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان في ظل مقاطعة حزبه، محذراً من حدوث مشاكل "كبيرة وخطيرة".

وقال شنكالي، لوكالة شفق نيوز، "لا نعتقد أن تجرى انتخابات برلمان إقليم كوردستان في ظل مقاطعة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لها"، موضحا أنه "وفق كل المعطيات لا يمكن إجراء هذه العملية الانتخابية دون مشاركة أكبر حزب لديه 45 مقعداً في برلمان الإقليم السابق، ويمتلك جغرافية سياسية على محافظتين من أصل ثلاثة في الإقليم وهي أربيل ودهوك".

وأضاف "نعتقد أن حلولاً ستكون لهذه الأزمة، لأن عدم الحلول، ليس بمصلحة الجميع، ونعتقد أن تأجيلاً سيكون لهذه الانتخابات لحين الوصول إلى اتفاق وتفاهمات بإجراء العملية الانتخابية بغير القواعد التي وضعتها المحكمة الاتحادية".

وختم النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني قوله إن "اجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان في ظل مقاطعة الديمقراطي سوف يخلق مشاكل كبيرة جدا جدا، ولهذا سيكون لها التأجيل لحين التوصل الى تفاهمات جديدة بشأن هذه العملية".

وأمس الثلاثاء، شدد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ضرورة معالجة جميع المعوقات الفنية والخروقات الدستورية والقانونية لملف انتخابات اقليم كوردستان، وأكد أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هو مؤسس الشرعية والانتخابات في الإقليم، وأنه مع إجراء انتخابات حرّة ونزيهة.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في أربيل، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يقدم أوراق مشاركته في انتخابات إقليم كوردستان، وذلك بعد أن أعلن "البارتي" في 18 آذار/ مارس الجاري، مقاطعة الانتخابات البرلمانية.

وهدد الديمقراطي، بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام ائتلاف "إدارة الدولة" بتنفيذ الاتفاقات، عقب إصدار المحكمة الاتحادية، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، تضمنت إلغاء مقاعد "الكوتا"، وأن تَحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلاً من الكوردستانية.