نائب عن الاتحاد الوطني: بغداد أرسلت رواتب موظفي كوردستان لشهر آب

شفق نيوز/ أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني مثنى أمين، يوم الأربعاء، أن وزارة المالية الاتحادية أرسلت رواتب شهر آب/ أغسطس الماضي لإقليم كوردستان، مع التأكيد على استمرارية إرسال الرواتب للأشهر المقبلة.

وقال أمين، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "طرحت تساؤلاً على وزيرة المالية طيف سامي، حول سبب عدم وصول رواتب إقليم كوردستان في موعدها، فالموظفين لم يتلقوا رواتبهم لشهرين متتاليين".

ولفت إلى أنه "رداً على هذا التساؤل، أكدت سامي أن رواتب شهر آب/ أغسطس الماضي قد تم إرسالها، والوزارة تعمل على إرسال رواتب شهر أيلول/ سبتمبر الماضي وتشرين الأول/ أكتوبر الجاري بالتتابع لضمان عدم تأخير الرواتب في المستقبل".

كما أشار النائب إلى أنه "يبدو أن هنالك نوعاً من سوء الفهم بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد بشأن آلية حساب الرواتب، وأنه يجب العمل على إيجاد حلول لتجاوز هذا الخلل في أسرع وقت ممكن".

ويأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه إقليم كوردستان تأخيرات متكررة في صرف الرواتب، وهو ما يثير قلقاً واسعاً بين المواطنين والموظفين، ومنذ بداية العام، كانت هناك شكاوى مستمرة حول تأخر الرواتب نتيجة الخلافات المالية بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان حول حصة الإقليم من الميزانية الاتحادية وآلية توزيعها.