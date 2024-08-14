نائب سابق: رواتب موظفي كوردستان المدنيين تصرف الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ أكد عضو برلمان كوردستان السابق علي حمه صالح اليوم الأربعاء، أن رواتب الموظفين المدنيين ستصرف الأسبوع المقبل.

وقال حمه صالح خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المشكلة الرئيسة في تأخير رواتب موظفي الإقليم تكمن في قوائم القوات الأمنية، حيث يوجد نحو 47 ألف موظف تابع لمؤسسة آسايش إقليم كوردستان، وكذلك نحو 300 ألف منتسب أمني تابع للداخلية والبيشمركة وقوات وحدات 70 و80، ولغاية الآن لم تدقق قوائمهم بصورة نهائية".

أما بخصوص رواتب المدنيين فطمئن صالح بالقول: "من المؤمل ان تصرف مطلع الأسبوع المقبل مشيرا إلى أن هناك زيادة بنحو 26 ألف موظف في هذا الشهر وهذا تسبب بزيادة الرواتب بنحو 109 مليار دينار حيث كانت الرواتب في الشهر الماضي هي 913 مليار اما هذا الشهر فهي تصل إلى نحو تريليون و10 مليار دينار".

وكان نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني، قد أكد يوم الأحد الماضي، أن رواتب موظفي الإقليم سيتم إرسالها من بغداد فور انتهاء ديوان الرقابة المالية الاتحادية من تدقيق قوائم أسماء الموظفين.

وقال طالباني خلال مراسم افتتاح نفق "الفاروق" في السليمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز: "لم تنتهي بعد عملية تدقيق قائمة رواتب الموظفين، وفور انتهائها سيتم إرسال القوائم إلى وزارة المالية لإرسال الرواتب، ومن ثم تحويلها إلى إقليم كوردستان لصرفها".