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نائب رئيس إقليم كوردستان: التحالف الدولي لن يغادر العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-20T11:40:18+0000
نائب رئيس إقليم كوردستان: التحالف الدولي لن يغادر العراق

شفق نيوز/ قال شيخ جعفر شيخ مصطفى نائب رئيس اقليم كوردستان للشؤون العسكرية، ان قوات التحالف الدولي لن تغادر العراق.

وقال شيخ جعفر في تصريح نقله إعلام الاتحاد الوطني، انه لا يعتقد بأن قوات التحالف ستغادر العراق واقليم كوردستان، مشيرا الى ان في العراق مكونات عدة وهناك شيعة وسنة وكورد والجميع مشتركون في الحكومة الاتحادية.

كما استبعد ان يكون هناك اي صراع بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في حال اي انسحاب لقوات التحالف من البلاد.

وأضاف شيخ جعفر شيخ مصطفى وهو قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني. ان في اقليم كوردستان هناك قوات البيشمركة وهي قوات مقتدرة واستطاعت مواجهة اكثر التنظيمات تطرفا وعنفا في العالم وهو تنظيم داعش وانتصرت عليه، دون مساعدة من اي جندي من التحالف واستطاعت الدفاع عن شعب اقليم كوردستان وارضه.

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