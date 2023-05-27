نائب رئيس برلمان كوردستان: تفعيل المفوضية منع استخدام منصب الرئاسة لتعطيل المؤسسة التشريعية

شفق نيوز/ اكد نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي، اليوم السبت، أن قرار تفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم تم عبر اجراءات مستندة الى النظام الداخلي والقانون،

وكتب هورامي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورا اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان تعديل المفوضية تم عبر إجراءات النظام الداخلي والقانون، عبر أصوات 58 عضوا برلمانيا، لافتا إلى انه تم بذلك منع استخدام منصب رئيس البرلمان لتعطيل البرلمان والانتخابات والعملية التشريعية.

واشار الى ان رئيسة البرلمان (ريواس فائق) أكدت مرارا أنها مكبلة اليدين والرجلين.