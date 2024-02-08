نائب رئيس الإقليم يُرجح إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية في ايار المقبل

شفق نيوز/ رجح الشيخ جعفر الشيخ مصطفى نائب رئيس اقليم كوردستان، يوم الخميس، إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم خلال شهر آيار/مايس المقبل.

وقال الشيخ مصطفى خلال تصريح للصحفيين من بينهم وكالة شفق نيوز إنه من صلاحيات رئيس اقليم كوردستان تحديد يوم لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، مردفا بالقول إنه "سيتم تحديد موعد اجرائها في شهر أيار من هذا العام من قبل فخامة رئيس الإقليم في حال لم يحدث عارض".

وعن حلول الخلافات والقضايا العالقة بين بغداد واربيل بيّن نائب رئيس اقليم كوردستان ان "المحاولات عديدة ومستمرة من قبل وفد حكومة اقليم كوردستان لحل جميع المشاكل العالقة بين الطرفين"، مستدركا القول: لكن لغاية الآن لم ترد الحلول الناجعة لتلك المشاكل.

وعن الوضع العام في العراق بعد الأحداث الاخيرة أكد الشيخ مصطفى ان الوضع العراقي هو جزء من الوضع العام في المنطقة، مشددا على أن العراق وإقليم كوردستان لا يريدون الحرب.

وأصدر رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في آب الماضي، مرسوماً إقليمياً يقضي بإجراء انتخابات برلمان كوردستان في دورته السادسة بتاريخ 25 من شهر شباط من العام 2024.

إلا أن مفوضية الانتخابات الاتحادية طلبت تأجيل الموعد لاسباب فنية.