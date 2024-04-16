نائب رئيس البرلمان يحذر من حرمان 400 ألف شخص من التصويت في انتخابات كوردستان

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبدالله، يوم الثلاثاء، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني قوة سياسية كبرى في الساحة السياسية الكوردستانية، مضيفا أن جميع القوى والأحزاب السياسية في بغداد أدركت أن الانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان لا يمكن إجراؤها بدون هذا الحزب.

وصرّح عبدالله للصحفيين قائلا: إن الانتخابات البرلمانية الكوردستاني ستجري عندما تشارك جميع الأحزاب والقوى السياسية فيها، مردفا أن ما للحزب الديمقراطي الكوردستاني من ملاحظات خطيرة، وهي تخص شعب كوردستان بشكل عام.

وقال ايضا: نحن نجري مباحثات مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، لأن هناك قضايا فنية تحتاج الى متابعة، على سبيل المثال، حرمان 400 ألف ناخب كوردي من جميع أنحاء كوردستان من التصويت هو انتهاك دستوري، مشيرا إلى أن هناك جهودا تُبذل لتنفيذ مطالب الحزب الديمقراطي الكوردستاني.