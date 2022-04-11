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نائب ايزيدي يحذر عن "إبادة" جديدة قد تطال مخيمات النازحين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-11T08:25:51+0000
نائب ايزيدي يحذر عن "إبادة" جديدة قد تطال مخيمات النازحين

شفق نيوز/ حمّل النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محما خليل، يوم الاثنين، الحكومة والمنظمات الإنسانية، مسؤولية الأوضاع المأساوية في مخيمات النازحين في إقليم كردستان، محذرا من إبادة جديدة قد تطال النازحين.

وقال في بيان، ان "الحكومة والمنظمات الإنسانية الدولية تتحمل المسؤولية الأخلاقية نتيجة الأوضاع الصعبة في مخيمات النزوح الخاصة بأهالي سنجار في إقليم كوردستان، محذرا من إبادة بيئية جديدة قد تطالهم نتيجة تراكم النفايات في مخيمات النازحين هناك".

واستنجد علي آغا "بكل الجهات المعنية بضرورة توفير المستلزمات اللازمة للنهوض بواقع النازحين المزري، اذ ان النازحين يمرون بظروف صعبة بعد مغادرة المنظمات وعدم اهتمامها لظروف المخيمات".

وانتقد خليل ووزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية، وقال، ان "الوزارة تهتم بعوائل الدواعش وتهمل عوائل النازحين".

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