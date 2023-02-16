نائبة: الكتل الكوردستانية ألزمت حكومة السوداني بتطبيق المادة 140 ودفع مستحقات الفلاحين الكورد

شفق نيوز/ أعلنت النائبة في مجلس النواب العراقي في محافظة السليمانية نرمين معروف ان البرنامج الحكومي لحكومة السوداني ملزم بحل المشاكل العالقة بين المركز والاقليم خصوصا تلك المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.

وقالت معروف خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز في السليمانية؛ أن النواب الكورد ومن مختلف التوجهات السياسية الزموا حكومة السوداني بالالتزام بحل كل المشاكل العالقة بين المركز والاقليم.

واضافت ان كل القضايا المتعلقة بتنفيذ المادة 140 من الدستور أكد النواب الكورد ومن كل الأحزاب على تضمينها بالبرنامج الحكومي الحالي وخصوصا أراضي الفلاحين الكورد في مناطق النزاع.

واشارت إلى أن جهود جميع الكتل الكوردستانية وبدون استثناء واضحة ومستمرة من أجل تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي التي لم تطبق منذ اعتماد هذا الدستور.

وعن استحقاقات فلاحي كوردستان بينت النائبة ان جهد جميع الكتل الكوردستانية اثمر بالزام الحكومة بصرف مستحقاتهم للسنوات الثلاث (2014.2015.2016)، والان استكملت كافة الإجراءات لاستلام المبالغ الخاصة بهم.