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نائبان عن حركة التغيير يطلبان من رئاسة برلمان كوردستان رفع الحصانة عنهما

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-12T09:00:59+0000
نائبان عن حركة التغيير يطلبان من رئاسة برلمان كوردستان رفع الحصانة عنهما

شفق نيوز/ وجه عضوا برلمان كوردستان عن حركة التغيير، وهما علي حمه صالح، ودابان محمد يوم الثلاثاء طلبا رسميا الى رئاسة البرلمان لرفع الحصانة عنهما للمثول أمام القضاء في قضية اتهامهما معبر "باشماخ" الحدودي بعمليات تهريب تصل الى قرابة مليار دولار خلال عام ونصف العام.

وقدم البرلمانيان الطلب اليوم الثلاثاء بشكل رسمي للمثول امام محكمة السليمانية، مضيفين انهما سيثبتان وبالأدلة القطعية بأن المعبر شهد خلال 18 شهرا عمليات تهريب بما مقداره 750 مليون دولار.

يأتي هذا في وقت رفعت فيه إدارة معبر "باشماخ" الحدودي الدولي قبل يومين دعوى تشهير ضد البرلمانيين، وطالبت برفع الحصانة عنهما.

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