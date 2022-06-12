ناقوس خطر في كوردستان.. تحذير من جرائم بحق الفتيات

شفق نيوز/ أعلن رئيس مفوضية حقوق الانسان في حكومة اقليم كوردستان منى ياقو اليوم الأحد، ان العراق من بين الدول العشر الأكثر خطورة في العالم على حياة الأطفال وبحسب التقارير فإن 37٪ من اطفال العراق يعيشون تحت خط الفقر.

وقالت ياقو في مؤتمر صحفي عقدته بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال حول أوضاع حقوق الأطفال في إقليم كوردستان وحضرته وكالة شفق نيوز، إن تقارير المنظمات الدولية تقدم أرقاما خطرة حول سوء حالة الأطفال في العراق بشكل عام ، والعراق من الدول العشر الأكثر خطورة على أطفال العراق. خط الفقر.

وأضافت، أن "الدستور العراقي الذي صدر عام 2005 حدد عددا من الحقوق للأطفال، ولكن هذه الحقوق لا تطبق عمليا، فمثلا نصت المادة 30 على وجوب قيام الحكومة بتوفير الوضع الاقتصادي والسكن اللائق لجميع الأسر، ولكن هذه المواد موجودة فقط على الصفحات". وأردفت أن "مشكلة زواج القاصرات وزواج الأطفال يمثل تهديدا لحقوق وسلامة وصحة الأطفال العراقيين ويجب علينا جميعاً أن نتخذ موقفًا حيالها وأن نجد الحل المناسب".

وأشارت إلى، أنه "رغم أن قانون مكافحة العنف الأسري رقم 8 لسنة 2011 ينص على أن ختان الإناث جريمة ، إلا أنها لا تزال قائمة وممارسة". وأكملت ياقو، أن "هناك قانونا خاصا بعمالة الأطفال في المنطقة، والذي ينص على أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا لا ينبغي أن يعملوا ، ولكن كل يوم نرى أطفالًا تتراوح أعمارهم بين 10 و 12 عامًا يعملون حتى في أماكن خطرة وأعتقد أن الأطفال في سن 14 عامًا يعملون في النوادي الليلية".

وأشارت إلى أنه "بحسب الفقرة الثانية من المادة 309 رقم 111 من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 ، يعتبر بغاء الأطفال جريمة، ولكن كل يوم نرى الأطفال يمارسون الدعارة في حركة المرور".

ووقع العراق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل في عام 1989 ، والتي بموجبها يجب تنفيذ جميع حقوق الطفل في العراق وإقليم كوردستان.